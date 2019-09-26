İstanbul'da deprem sonrası acı haber! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaş hayatını kaybetti. Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

İstanbul'da Silivri ilçesi açıklarında saat 13:59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kadın hayatını kaybederken, 43 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Silivri açıklarında saat 13:59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, kalp hastası olduğu ifade edilen 56 yaşındaki Meral Okur rahatsızlandı. Kalp pili takılı olduğu öğrenilen Okur’un kriz geçirdiğini fark eden yakınları hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Okur, Arnavutköy’deki evinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti 43 kişi yaralandı Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavileri kentteki 8 hastanede devam ediyor.

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