İstanbul’da deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 26 Eylül 2019 İstanbul depremi Son dakika haberine göre İstanbul'da yeni deprem oldu. İstanbul'da saat 14:00’da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Son dakika haberine göre İstanbul'da yeni deprem oldu. İstanbul'da saat 14:00’da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

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