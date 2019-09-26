İstanbul’da deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 26 Eylül 2019 İstanbul depremi
Son dakika haberine göre İstanbul'da yeni deprem oldu. İstanbul'da saat 14:00’da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.26 Eylül 2019 Perşembe 14:11
Son dakika haberine göre İstanbul'da yeni deprem oldu. İstanbul'da saat 14:00’da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.
YORUM YAZ