İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri El Kaide ile DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
8 kişi yakalandı
Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, belirlenen birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.