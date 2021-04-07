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Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 04:12:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri El Kaide ile DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

8 kişi yakalandı

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, belirlenen birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

 

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