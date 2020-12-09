İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Esenyurt, Güngören, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Başakşehir Güvercintepe’de bir adrese yapılan baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Örgütün çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütünün saflarında bulunan, İstanbul’da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.