İstanbul’da dana firarda! İki ilçe değiştirdi ortalığı birbirine kattı
Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan dana kargaşaya sebep oldu. Sahibi dakikalarca peşinden koşsa da hayvanı yakalayamadı. Firari dananın Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçış anları ise kameralara yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.