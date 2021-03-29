29 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni risk haritası açıklandı. 58 ilin rengi kırmızıyı döndü. Söz konusu iller arasında İstanbul’da yer aldı. Peki, İstanbul’da hafta sonu yasakları var mı?

İstanbul’da cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır” dedi.