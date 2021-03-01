Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yok mu? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde 81 ilde uygulanacak kararlar alındı. Aylardır 81 ilde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bazı illerde vakalar düşerken bazı illerde ise yükseldi. Hal böyle olunca yerinde karar dönemine geçildi. Peki, İstanbul’da yasaklar kalktı mı?

İstanbul'da cumartesi günü yasak kalktı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar illere göre revize edildi. Kabine toplantısında hangi illerde hangi yasakların kaldırılacağına karar verildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.

Düşük riskli mavi

Orta riskli sarı

Yüksek riskli turuncu

Çok yüksek riskli kırmızı