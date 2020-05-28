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Gündem

İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Cuma namazı kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:00:00 - 2020-05-28 13:12:01

Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak ibadete yeniden açılıyor. Bu kapsamda yarın ülkede Cuma namazı kılınacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kentte cuma namazı kılınacak camiler arasında Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii olduğunu da açıkladı.

1.923 cami ve 264 mekanda kılınacak

Valilikten yapılan açıklamada "29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

Gündem

İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

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