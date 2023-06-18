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Gündem İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
Gündem

İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Yeniakit Publisher
2023-06-18 09:03:00 -
İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

 

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