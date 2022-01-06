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Aktüel İstanbul'da bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Aktüel

İstanbul'da bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da ortaokulda bir grup öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:15:00 -
İstanbul'da bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İstanbul-Fatih'teki ortaokulda bir grup öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Reşitpaşa Ortaokulu öğrencilerinden bazıları, tavuk, pilav, çorba ve ayrandan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanınca, okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Öğrenciler, ambulanslar ve sivil araçlarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu öğrenildi.

Öğrencilerden bazıları gerekli müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir kısmının tedavisi sürüyor.

Velilerden Sündüz Ekinci, çocuğunun araması üzerine okula gittiğini belirterek, ''Zehirlenme olayının olduğunu okulda öğrendim. Yemekhanede zehirlenmişler. Daha sonra ambulanslar geldi, hastanelere sevk edildiler.'' dedi.

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