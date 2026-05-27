  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayramda sakın yapmayın! Sağlık için en kısa sürede kritik yol: O sebzeler... Gerçek başka çıktı Petrol rezervleri keşfedip ülke ekonomisini yola sokmuşlardı: 'Şeriat'ı terk etmeyeceğiz' diyerek duyurdular Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler Kapıkule'de tır şoförleri gözyaşları içinde aileleriyle bayramlaştı Türkiye'nin insansız otobüsünü karalamaya çalıştılar: Gerçek ortaya çıktı Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Cildinize krem değil... Bakın ne sürüyorsunuz Brezilya'nın milyarlık devinden Türkiye hamlesi: Derhal girme kararı aldılar Bakın neyde gizliymiş! Japonlar uzun yaşamın sırrını açıkladı Serdal Adalı'dan savunma hamlesi: Beşiktaşlılara anlamlı bayram hediyesi... Yeni stoper geliyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Fransa sıcak dalgasını durdurmak için çalışamalara devam ediyor. France Mobilités'ten çarpıcı adım geldi. Ücretsiz içme suyu çeşmelerinin yer aldığı bir haritayı kullanıma sunuyor.

#1
Foto - Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Fransa sıcak dalgası için sarı uyarıda kalmaya devam ediyor. France Mobilités'ten çarpıcı adım, ağındaki tren istasyonları ve duraklar yakınında bulunan ücretsiz içme suyu çeşmelerinin yer aldığı bir haritayı kullanıma sunuyor.

#2
Foto - Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Paris'te sarı alarma kanırtıcı sıcaklar hâlâ etkili ve bilindiği üzere toplu taşıma kısa sürede kavurucu hale gelebilir. Termometre 33 °C civarında gezdiğinde ve bazı metro, RER veya tramvay vagonlarında hissedilen sıcaklık daha da yükseldiğinde, ücretsiz su bulmanın nerede olduğunu bilmek günü değiştirir. Bu yaz sıcaklarının Paris ve Île-de-France'da hüküm sürdüğü dönemde, Île-de-France Mobilités (IDFM) çevrimiçi olarak erişilebilen su çeşmesi haritası bulunduğunu hatırlatıyor; bu harita, bölgenin ağındaki istasyonlar ve garların yakınlarındaki tüm su noktalarını gösteriyor.

#3
Foto - Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Basit, kullanışlı ve ücretsiz. Harita, akıllı telefonundan yolculuk öncesi ya da sırasında hemen görülebiliyor. Yakınlarda bulunan içme suyu muslukları ile metro, RER, tramvay ve diğer hatlarındaki istasyonlar arasında konumlarını listeliyor. Sıcak havalarda rotayı önceden planlamak için ideal; Paris içindeki şehir merkezi ve küçük ile büyük çevre banliyölerdeki seyahatler için de uygun. Çeşme haritasının ötesinde IDFM, tren ve metro araçlarındaki termal koşulları kademeli olarak iyileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor. Özellikle MF19 olarak adlandırılan yeni yolcu taşıtlarının metro hatlarında hayata geçmesi ve MI20'nun RER B'de beklenmesi örnek gösteriliyor. RER NG (Nouveau Grand Paris) ise D ile E hatlarında planlı. Bu yeni vagonlar, daha verimli klima sistemlerini içerecek; böylece yaz aylarında konfor önemli ölçüde artacak. Hangi hatların şu anda klimalı olduğuyla ilgiliyseniz, sizin için durumu özetledik: hangi hatlar metro ve RER şu anda klimalı.

#4
Foto - Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Météo-France Paris ve Île-de-France için sarı sıcak hava uyarısını Perşembe gününe kadar sürdürmeye devam ediyor. Bu alarm seviyesi, özellikle kırılgan gruplar, yaşlılar ve küçük çocuklar için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Plan Canicule ulusalı ise en sıcak saatlerde dışarıya maruz kalmayı sınırlamayı, düzenli su içmeyi ve serin alanları tercih etmeyi öneriyor. Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, yaptığı açıklamada aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişinin spor müsabakaları sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bregeon ayrıca, serinlemek amacıyla suya giren 5 kişinin de boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransız hükümeti, özellikle açık havada düzenlenen spor etkinliklerinde vatandaşların korunması için yerel yönetimlere ek tedbirler alınması yönünde talimat verdi. Yetkililer, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!
Gündem

Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen, firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen, yolsuzluk idd..
Trump'tan dünyayı sarsan iddia! "Ölü insanları hayata döndürecek ilaçlarımız var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!
Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan iddia! "Ölü insanları hayata döndürecek ilaçlarımız var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, tıp dünyasını ve insanlık tarihini kökünden sarsacak, akıllara zarar bir iddiayı sib..
Sosyal medyada damga vuran sokak röportajı: İmamoğlu en büyük hırsız!
Gündem

Sosyal medyada damga vuran sokak röportajı: İmamoğlu en büyük hırsız!

CHP’nin kalesi olarak bilinen İstanbul Kadıköy’de ‘mutlak butlan’ kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin Genel Başkanlığına dönme..
İzmir’den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e yeni cevap
Gündem

İzmir’den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e yeni cevap

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bugün İzmir mitinginde yaptığı, “Bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim” t..
Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi
Dünya

Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, olumsuz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle birlikte yapmayı planladığı Camp David ziyaretini erteledi. Trump, ya..
Özgür'e yaranmak isterken rezil oldu! CHP'li Başkan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Atatürk'e de hain dedi!
Gündem

Özgür'e yaranmak isterken rezil oldu! CHP'li Başkan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Atatürk'e de hain dedi!

Mutlak Butlan kararına tepki olarak partisinin Eskişehir il binası önünde açıklama yapan CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23