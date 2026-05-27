Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Basit, kullanışlı ve ücretsiz. Harita, akıllı telefonundan yolculuk öncesi ya da sırasında hemen görülebiliyor. Yakınlarda bulunan içme suyu muslukları ile metro, RER, tramvay ve diğer hatlarındaki istasyonlar arasında konumlarını listeliyor. Sıcak havalarda rotayı önceden planlamak için ideal; Paris içindeki şehir merkezi ve küçük ile büyük çevre banliyölerdeki seyahatler için de uygun. Çeşme haritasının ötesinde IDFM, tren ve metro araçlarındaki termal koşulları kademeli olarak iyileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor. Özellikle MF19 olarak adlandırılan yeni yolcu taşıtlarının metro hatlarında hayata geçmesi ve MI20'nun RER B'de beklenmesi örnek gösteriliyor. RER NG (Nouveau Grand Paris) ise D ile E hatlarında planlı. Bu yeni vagonlar, daha verimli klima sistemlerini içerecek; böylece yaz aylarında konfor önemli ölçüde artacak. Hangi hatların şu anda klimalı olduğuyla ilgiliyseniz, sizin için durumu özetledik: hangi hatlar metro ve RER şu anda klimalı.