Suyu bulmamızı sağlayan bir hizmet ücretsiz: Fransa'da haritayı gören inanamıyor... İlgili çarpıcı sözler

Météo-France Paris ve Île-de-France için sarı sıcak hava uyarısını Perşembe gününe kadar sürdürmeye devam ediyor. Bu alarm seviyesi, özellikle kırılgan gruplar, yaşlılar ve küçük çocuklar için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Plan Canicule ulusalı ise en sıcak saatlerde dışarıya maruz kalmayı sınırlamayı, düzenli su içmeyi ve serin alanları tercih etmeyi öneriyor. Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, yaptığı açıklamada aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişinin spor müsabakaları sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bregeon ayrıca, serinlemek amacıyla suya giren 5 kişinin de boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransız hükümeti, özellikle açık havada düzenlenen spor etkinliklerinde vatandaşların korunması için yerel yönetimlere ek tedbirler alınması yönünde talimat verdi. Yetkililer, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.