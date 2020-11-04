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Aktüel İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:10:45 -
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Berke Erkan yönetimindeki 34 PV 6837 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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