İstanbul’da barajların doluluk oranları ne oldu?
Uzun müddet yağış olmaması ve havanın mevsim normallerinin altında olmasından dolayı barajlarında hızla su kaybı yaşadık. Fakat son günlerde yağış olduktan sonra İSKİ, tekrardan baraj doluluk oranlarını açıkladı. Baraj doluluk oranlarında son durum nedir?
Son günlerde 3 gün boyunca yağan yağmur sonrasında İstanbullular nefes alabildi. Yağış sonrasında İstanbul’un Cuma günü olan baraj doluluk oranı 19.16 iken Pazar günü bu miktar 32.46’ya yükseldi. İşte İstanbul’da barajların son durumu:
Ömerli 18.50,
Pabuçdere 7.17,
Sazlıdere 5.83,
B. Çekmece 20.28,
Alibeyköy 33.18,
Terkos 23.67,
Kazandere 12.56,
Elmalı 27.21,
Darlık 45.80,
Istrancalar 81.93