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Aktüel

İstanbul'da, Atlı Jandarma Timi sahillerde uygulama yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:34:13 -
İstanbul'da, Atlı Jandarma Timi sahillerde uygulama yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timleri ile Yaya Jandarma devriyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uygulama gerçekleştirdi.

Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulanması ve asayişin sağlanması kapsamında biri atlı ve biri yaya toplam 4 jandarma timi devriye gezdi.

Atlı jandarma birlikleri vatandaşlara özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların atlı jandarma birliklerine ilgisi de yoğun oldu. Vatandaşlar plajlarda tedbirlerle ilgili uygulama yapılmasından dolayı da memnun olduklarını dile getirdi.

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