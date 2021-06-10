İstanbul'da arsa değerleri yüzde 150 arttı! 2 ilçesinde boş arsa kalmadı

İstanbul'da arsa değeri pandemi süresince artmaya devam etti.

Bir tapu veri sitesinin raporuna göre, İstanbul'un 2018'de 9,4 trilyon lira ölçülen arsa değeri, iki yılda yüzde 150 kat artarak 2020 sonunda 23,4 trilyon liraya ulaştı.

İstanbul'un arsa değeri en yüksek ilçelerinin başında, 28 bin 270 liralık ortalama metrekare rakamıyla Şişli geliyor.

Şişli'yi, 27 bin lirayla Beyoğlu, 22 bin 746 lirayla Beşiktaş, 19 bin 600 lirayla Kadıköy, 18 bin 400 lirayla Bakırköy, 15 bin 326 lira ortalamayla Zeytinburnu takip ediyor.

2 ilçede boş arsa kalmadı

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre, Esenler ve Güngören'de boş arsa kalmadı.

Araştırmada dikkat çekici diğer bir nokta da 2018 yılında arsa değerinde ilk sırada yer alan Kadıköy'ün dördüncü sıraya gerilemesi oldu.

Şu an İstanbul'da arsa hareketliliğinin en yoğun olduğu ilçeler ise Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Büyükçekmece, Beykoz, Tuzla, Ümraniye, Beylikdüzü ve Pendik olarak sıralanıyor.