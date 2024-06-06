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Gündem İstanbul'da araçlar didik didik arandı!
Gündem

İstanbul'da araçlar didik didik arandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-06 23:06:00 - 2024-06-06 23:20:28

İstanbul genelinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, didik didik arandı. Sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

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