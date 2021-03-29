  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da Ankara'da İzmir'de cumartesi günü yasak geri geldi mi?
Yaşam

İstanbul'da Ankara'da İzmir'de cumartesi günü yasak geri geldi mi?

Kırmızı iller hangi yasaklar geldi? 29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısının ardından risk haritası güncellendi. 58 il kırmızı renkli iller arasına yerleşti. Peki, hangi şehirlerde yasaklar geri döndü? İstanbul Ankara İzmir hangi yasaklar uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:56:00 -
İstanbul'da Ankara'da İzmir'de cumartesi günü yasak geri geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hangi illerde yasaklar geri döndü? İstanbul’da cumartesi günü sokağa çıkmak yasak mı?

İstanbul'da Ankara'da İzmir'de cumartesi günü yasak geri geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır” dedi.

Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?
Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?

Yaşam

Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız
Dünya

Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye ile yakın zamanda bir anlaşma yapacaklarını söyledi.
Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı
Gündem

Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Covid-19 testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Aydın öldürüldü
Gündem

Ömer Aydın öldürüldü

MİT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın öldürüldü...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay