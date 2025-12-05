İstanbul'da akşam kabusu! Şehir felç oldu

Megakent İstanbul'un en büyük krizlerinden biri trafik.

Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alan trafik, vatandaşları isyan ettiriyor.

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksayabiliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kent genelinde, iş çıkış saati olmasının da etkisiyle birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik, her iki istikamette Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

TRAFİK AĞIR SEYREDİYOR

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane ile bağlantı yollarında da trafik ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yöne doğru giriş ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Üsküdar, Ataşehir, Bostancı ve Maltepe bölgelerinde araçlar yavaş ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yenisahra mevkisinde trafik her iki yönde ağır ilerlerken, Bostancı'dan Kartal istikametine doğru da yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, iş çıkış saati olması nedeniyle toplu ulaşımda birçok hattın kesiştiği merkezi istasyonlarda da yolcu yoğunluğu görülüyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 85 olarak ölçüldü.