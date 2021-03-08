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Aktüel İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Aktüel

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak olan etkinlikler nedeniyle saat 14.00 itibariyle kapanacak olan yolları duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 07:26:00 -
İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Valilik tarafından yapılan duyuruda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
3. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4. Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5. Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

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