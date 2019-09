İstanbul’da 7.2 büyüklüğünde deprem mi olacak İstanbul deprem son dakika!

Son İstanbul Silivri depremi sonrası İstanbul’da deprem mi olacak? İstanbul’da ne zaman deprem olacak? İstanbul’da 7.2 büyüklüğünde deprem mi olacak? soruları sorulmaya başlanmıştı. Silivri depreminden sonra büyük İstanbul depremi için korkulu bekleyiş sürerken, deprem uzmanından son dakika İstanbul depremi için korkutan uyarı geldi.

Dün İstanbul Silivri açıklarında gelen ve İstanbul ve yakın il ve ilçelerden de hissedilen depreme ilişkin bir çok uzmandan açıklama geldi. İstanbul depremine ilişkin son açıklamayı Marmara Denizi'ndeki fay hattı üzerinde yaptığı araştırmalarla bilinen Prof. Dr. Naci Görür yaptı.

“Fay kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir”

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından, “Ben şu ana kadar hiçbir medyaya demeç vermedim. Deprem olduktan 5 dakika sonra birileri çıkıp konuşuyor. Ne zaman inceledi, nereden bilgi aldı, yeri nerede hiç önemli değil. Maksat konuşsun. Sizlere tavsiyem Marmara Denizi’nde çalışmamış, araştırma yapmamış, bu konularla ilgili yazıp çizmemiş kimselere karşı kulaklarımızı tıkayınız lütfen. Kim bilimsel platformda ne yapmış araştırın lütfen. Bu çağda bunları bulabilirsiniz.” eleştirisi yaptı.

Görür yaşanan deprem ile ilgili olarak ise “Orta çukurlukla Çekmece gölleri arasında uzanan fay kolu ilk kırılmasını beklediğimiz faydır. 70-75 km uzunluktadır, kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Bu kol kilitlenmiştir. Yani hiçbir hareket belirtisi ve üzerinde deprem yoktu. Bu kol enerji biriktiriyordu. Onun için ilk bunun kırılacağını düşünüyorduk. Dünkü deprem işte bu kolun en batı ucunda, yani orta çukurluğun hemen doğusunda oldu. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir deprem." diye konuştu.

Naci Görür kimdir?

Profesör Dr. Naci Görür 1947 yılında Elazığ'da doğdu. 1966 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne giren Profesör Dr. Naci Görür, Üniversiteyi İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile okudu. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Y.Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ’de asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere’ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.

Profesör Dr. Naci Görür 1978’de Türkiye’ye dönerek İTÜ’de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Görür, Türkiye’nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı

Profesör Dr. Naci Görür 1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi’nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösterdi ve çok sayıda ulusal ve uluslar arası proje yürüttü.

NATO Bilim Ödülü aldı

Profesör Dr. Naci Görür 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.