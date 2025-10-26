  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı
Gündem

İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, anma töreni gibi eylemlerin bugün 00.01 itibarıyla 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, resmi bir açıklama yayımlayarak kentteki 4 merkezi ilçede bir günlük toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını duyurdu.

 

İLLERDE İLLEGAL HAZIRLIKLAR TESPİT EDİLDİ

 

Valilik açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sonucunda kritik bir bilgiye ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir," ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirildi.

 

YASAKLAR NELERİ KAPSIYOR?

 

Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayanılarak karar alındı. Yasak kararı, belirtilen dört ilçede geniş bir yelpazedeki eylemleri kapsıyor:

  • Açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri

  • Çadır kurma ve stant açma

  • Oturma eylemi ve imza kampanyası

  • Anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart-afiş asılması

Yasak, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle geçerli olacak.

 

ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit!
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit!

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a şok eden tehdit!

Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı
Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı

Dünya

Trump'tan Kanada'ya sert tepki: "Sahte reklam" nedeniyle tarifeler yüzde 10 artırıldı

Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"
Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

Dünya

Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erdoğan yönetim modeliyle ülke yönetilemiyor

Ülkede Nolduysa Tayyip erdoğanın oy kazanma iktidar hırsı yüzünden oldu sırf oylarını alabilmek için herşeye herkese göz yumdu. Sonuç ortada.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23