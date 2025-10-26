İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

İstanbul Valiliği, resmi bir açıklama yayımlayarak kentteki 4 merkezi ilçede bir günlük toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını duyurdu.

İLLERDE İLLEGAL HAZIRLIKLAR TESPİT EDİLDİ

Valilik açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sonucunda kritik bir bilgiye ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir," ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirildi.

YASAKLAR NELERİ KAPSIYOR?

Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayanılarak karar alındı. Yasak kararı, belirtilen dört ilçede geniş bir yelpazedeki eylemleri kapsıyor:

Açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri

Çadır kurma ve stant açma

Oturma eylemi ve imza kampanyası

Anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart-afiş asılması

Yasak, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle geçerli olacak.