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İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da bu akşam saat 20.00 itibariyle başlatılan 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor.

28 Eylül 2018 Cuma 21:53
İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Huzur Uygulaması-17, 39 ilçede saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:53
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