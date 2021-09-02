İstanbul’da 31’inci şubesini hizmete açtı

Emlak Katılım, şube ağını hızla genişletmeye devam ediyor. 2019 Mart ayında faaliyete geçen ve yılı 11 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, 2020 yılında şubeleşmeye hız vererek yıl sonu şube sayısını 50’ye taşıdı.

Bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren banka, açılışını yaptığı yeni şubesiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sefaköy şubesini hizmete açan Emlak Katılım, bu adımla İstanbul’da 31, Türkiye genelinde ise 68 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım İstanbul’daki 31’inci şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

“Hizmet portföyümüz genişliyor”

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şube ile sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlere başlamalarının ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Bir önceki ilk yarıyıl verilerine oranla toplanan fonlarımız yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz yeni şubemiz ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Sefaköy noktamızla İstanbul’da 31, Türkiye’de ise 68 şubeye ulaştık.