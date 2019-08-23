İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası olur mu?

TOKİ başvurularına yoğun ilgi söz konusu. TOKİ’ye başvuruda bulunacak vatandaşlar TOKİ konutlarında indirim kampanyasının olup olmayacağını merak ediyor. Bilhassa İstanbul’da TOKİ’den ev alacaklar İstanbul'da 2020 de kampanya olur mu? Sorusunu sıklıkla sormakta.

TOKİ kampanyaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut üretimine hızla devam etmektedir. İstanbul’daki sosyal konut ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında yaklaşık 10 bin yeni sosyal konut üretme hedefimiz bulunmaktadır. İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığımız 10 bin yeni sosyal konutumuz için arazi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2020 yılında TOKİ olarak uzun vade seçenekleriyle vatandaşlarımızın ev sahibi yapılması planlanmaktadır."