İstanbul'da 2 uyuşturucu imalatçısı yakalandı, 30 kilogram AM-2201 ele geçirildi

İstanbul'da narkotik polisi, yakalanmamak için cep telefonu kullanmayan, birbirleriyle iletişim kurmayan ve izlerini kaybettirmek amacıyla farklı ulaşım yöntemleri kullanan 2 uyuşturucu imalatçısını teknik ve fiziki takip sonucu yakaladı. Şüphelilerin, paravan olarak kullandıkları iş yerinin üst katında uyuşturucu imal ettikleri ortaya çıkarken, operasyonda ele geçirilen 30 kilogram ham maddenin sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan "AM-2201" olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu imalatı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Takip sırasında ikilinin yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi.

Cep telefonlarını evlerinde bıraktılar

Ekiplerin tespitine göre şüpheliler, birbirleriyle cep telefonu üzerinden görüşmedi, iş dışında bir araya gelmedi ve ortak bir iletişim kanalı kullanmadı. Dışarı çıkarken farklı saatleri tercih eden şüphelilerin, takip edilmemek amacıyla cep telefonu ve dijital cihazlarını evlerinde bıraktığı belirlendi.

Otobüs, korsan taksi ve metruk yollar

22 Eylül'de şüphelilerin yakın zaman aralıklarıyla evlerinden çıkması üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelilerden birinin, uyuşturucu siparişini hazırlamak amacıyla yola çıktığı belirlendi.

Şüpheli önce otobüse bindi, iki durak sonra indi. Ardından bindiği korsan taksiden otobanda inen şüpheli, takip edilip edilmediğini kontrol etmek amacıyla ıssız ve metruk yolları kullandı. Bir süre sonra geldiği yere geri dönüp yeniden yola çıkan şüphelinin, Arnavutköy'den Bağcılar'a yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte kat ettiği belirlendi.

Yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi görünümü

Şüphelilerin Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi bölgesinde bulunan adresine yönelik incelemede, uyuşturucu imalatının dışarıdan yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin üst katında yapıldığı belirlendi. İş yerinin, aktif olarak kullanıldığı izlenimi vermek amacıyla düzenlendiği tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.