  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul’da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi
Aktüel

İstanbul’da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, denetimler kapsamında toplam 277 bin 98 TL para cezası kesildiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:00:14 -
İstanbul’da 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 2 bin 610 fabrika ve işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ekim’de kent genelinde organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere fabrika, işletme ve tesislerle servis araçlarına yönelik denetim yapıldığını ve söz konusu denetimlerde 473 personelin görev aldığını belirtti.

Bu kapsamda, 2 bin 610 fabrika/işletme ve 1113 personel servisinin denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 178 fabrika ve işletmenin uyarıldığını, toplam 277 bin 98 TL para cezası kesildiğini kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nas..
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı
Gündem

İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı

İYİ Parti'de başlayan FETÖ tartışması sonrası İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı televizyon programında, partide Cumhur İtti..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay