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Aktüel İstanbul'da 1,5 ton metil alkol ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 1,5 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul-Büyükçekmece'de kaçak içki imal eden ve satanlara yönelik operasyonda 1.5 ton metil alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 22:32:00 -
İstanbul'da 1,5 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul-Büyükçekmece'de kaçak içki imal eden ve satanlara yönelik operasyonda 1.5 ton metil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir depoya operasyon düzenledi.

İstanbul'da toplu ölümlere neden olan sahte içkinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı depolardan biri olduğu belirtilen Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki depoda, 1,5 ton metil alkol ele geçirildi.

Operasyonda D.D ve M.A adlı şüpheliler gözaltına alındı. Kaçan D.K isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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