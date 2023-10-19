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Gündem İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi!
Gündem

İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 02:04:00 - 2023-10-19 02:06:37
İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi!

İSKİ, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 14 saat süre ile su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

"Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri."

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