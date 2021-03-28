  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da 1 milyon 500 bin liralık hırsızlık yapan çete çökertildi
Aktüel

İstanbul'da 1 milyon 500 bin liralık hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul genelinde 7 farklı adrese girerek 1 milyon 500 bin liralık hırsızlık yapan çete enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:39:00 -
İstanbul'da 1 milyon 500 bin liralık hırsızlık yapan çete çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Ataşehir ilçelerinden son aylarda gelen evden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i kadın 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 farklı adresten toplam değerleri 700 bin lira olan 2 cip, 500 bin TL para, 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

100 kiloluk çelik kasayı kucağında taşıdı

Gece saatlerinde eve giren şüphelilerden Ramazan K.'nın, içerisinde tabanca, 6 bin 300 Euro nakit para, Amerika Birleşik Devletleri mühürlü boş çek defteri ve 67 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 100 kiloluk çelik kasayı kucaklayarak götürdüğü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aynı günlerde gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık olayında ise, şüpheliler olay yerinden kaçmak için yüksek bir yerden zemine atladı. Zemine atlayan şüphelilerden birisi, atladıktan sonra bacağını kırdı. Yaralı bir halde ve sekerek, bekleyen otomobile doğru koşması da görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkiye’nin Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için bulunduğu yardım teklifi nedeniyle teşekkür etti...
Uzman isim açıkladı! Türkiye Brezilya'dan uçak gemisi mi alıyor?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! Türkiye Brezilya'dan uçak gemisi mi alıyor?

Son günlerde kamuoyunda Türkiye'nin Brezilya'nın envanterinden çıkarttığı "NAe São Paulo" uçak gemisini satın alarak kullanacağı yönünde çeş..
CHP'li Seyit Torun
Siyaset

CHP'li Seyit Torun "kızım" dedi, tepki gelince değiştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim" notu düşerek bir paylaşım yaptı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay