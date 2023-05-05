İstanbul’a uğramayan İmamoğlu yine tatile çıktı!

Türkiye 10 gün sonra sandık başına gidiyor. Seçimlere kısa bir süre kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.

YILLIK İZNE AYRILDI

Haber7’nin aktardığı habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha yıllık izne ayrıldığı ifade edildi.

14 GÜN BOYUNCA İSTANBUL’DA YOK

CHP’li İmamoğlu’nun 1 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne ayrıldığı belirtildi. 14 gün boyunca İstanbul’a uğramayacak olan Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar’ın vekaleten görev yapacağı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:

“01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.”

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