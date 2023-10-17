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Yaşam İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!
Yaşam

İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:59:00 - 2023-10-18 00:10:45
İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Türkiye'ye saat verdi, günlerce sürecek diyerek uyardı: İstanbul dahil başlıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin edilirken, sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, çarşamba günü İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, il il 18 Ekim hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadaniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 23°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 21°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 20°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 9°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı


DÜZCE 11°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Hürriyet'e göre: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

KARS 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

VAN 6°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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