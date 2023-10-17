İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!
Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Türkiye'ye saat verdi, günlerce sürecek diyerek uyardı: İstanbul dahil başlıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin edilirken, sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, çarşamba günü İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, il il 18 Ekim hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadaniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 23°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 21°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 20°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Hürriyet'e göre: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
KARS 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
VAN 6°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
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