İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim: Bu kez hem tarih hem uyarı verdi! İstanbul'a kar geliyor!

Havaların kısa sürede soğumasıyla kar gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sıcak havaların sona ermesiyle İstanbul’da hava durumu mevsim normallerine dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün (26 Ocak) kuvvetli yağış ve rüzgarlar için vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş sonrası kar yağışında son durum araştırılıyor. Özellikle yarıyıl tatilinde olan çocuklar, kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor.

Ocak ayının gelmesine rağmen Türkiye'nin birçok bölgesi geçen senelere göre yağış bakımından geride kaldı. Vatandaşlar merakla kar ne zaman yağacak sorusunu sorarken Meteoroloji'den rahatlatan bir açıklama geldi. Buna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve fırtına, Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yarın yağışlı sistem etkili olacak. Yağışlar iç kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

19 İL İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" KODLU UYARI

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Karaman için "sarı", kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak beklenen Antalya için "turuncu", yoğun kar yağışı beklenen, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Malatya, Muş, Van ve Şırnak için "sarı", Bingöl ve Tunceli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Son durum: Yurt genelinde yaşanan kuraklık ve barajlardaki doluluk oranının ciddi biçimde düşmesinin ardından bu sabahtan itibaren Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye beyaza büründü.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise akıllardaki soru işaretiydi.

"OCAK SONU YA DA ŞUBATIN İLK HAFTASI"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının İstanbul'da da etkisinin olacağını belirterek, "31 Ocak ile 1 Şubat arasında kar yağabilir. Ama kuvvetle muhtemel 5, 6, 7 Şubat gibi İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz" dedi.