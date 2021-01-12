İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kar kapıda…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre İstanbul’a soğuklar yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek ve havalar gittikçe soğumaya başlayacak.

İstanbul’a kar geliyor

Gelen soğuk hava ile beraber İstanbulluların uzun zaman hasret kaldığı kar yağışının da kendisini göstermesi bekleniyor. İstanbul’a kar yağışı Cuma günü öğleden sonra başlanması bekleniyor. Yağışın Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Yarın ise İstanbul’da hava sıcaklıkları 7 derece birden düşerek soğukların etkisi altına girecek.