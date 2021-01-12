  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kar kapıda…
Yerel

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kar kapıda…

Meteoroloji’den gelen İstanbulluları sevindiren haberlere göre yakın bir tarihte kar yağması bekleniyor. İstanbul’a kar yağışı ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 12:23:00 -
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kar kapıda…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre İstanbul’a soğuklar yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek ve havalar gittikçe soğumaya başlayacak.

İstanbul’a kar geliyor

Gelen soğuk hava ile beraber İstanbulluların uzun zaman hasret kaldığı kar yağışının da kendisini göstermesi bekleniyor. İstanbul’a kar yağışı Cuma günü öğleden sonra başlanması bekleniyor. Yağışın Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Yarın ise İstanbul’da hava sıcaklıkları 7 derece birden düşerek soğukların etkisi altına girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı
Dünya

ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığı Küba'yı yeniden list..
Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin son günlerde transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdi..
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Aktüel

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay