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Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı?
Yaşam

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu bir süredir İstanbulluların merak ettiği sorulardan. Ocak ayının gelmesi ile birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürürken İstanbul'da da kar yağışı beklentisi ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamada "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:50:00 -
İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberleriyle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji açıklamasında kar yağışı açıklamalarının bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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