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İstanbul'a kar ne zaman yağacak son dakika 2019

Meteoroloji Genel Müdürlü son dakika hava durumu tahmini raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. 2019 yılına girdiğimiz şu günlerde Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışları etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2019, kar ne zaman yağacak 2018 istanbul’a? Sorularına Meteoroloji’den son dakika cevap geldi. Peki Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Sorusuna verdiği cevap… İşte detaylar.

03 Ocak 2019 Perşembe 09:06
İstanbul'a kar ne zaman yağacak son dakika 2019

Meteoroloji Genel Müdürlü son dakika hava durumu tahmini raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. 2019 yılına girdiğimiz şu günlerde Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışları etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2019, kar ne zaman yağacak 2018 istanbul’a? Sorularına Meteoroloji’den son dakika cevap geldi. Peki Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Sorusuna verdiği cevap… İşte detaylar.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye, 3 Ocak Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkeziyle akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

İstanbul’a kar Perşembe günü akşam gelmesi tahmin ediliyor

İstanbul'da da yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacağını belirterek perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı hafta sonu da devam edecek

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının, hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 santimetre, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapmasının bekleniyor. Cumartesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde yağışların görüleceği vurgulanırken, Yağışların güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Marmara'nın batısı ile Toroslar'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:06
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