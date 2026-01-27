  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı
Yaşam

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı

İstanbul’da kar bekleyen milyonlarca kişi için kritik tarih netleşmeye başladı... Meteorolojik veriler, Şubat ayının ilk günlerinde megakentte hava şartlarının sertleşeceğine işaret ediyor. Peki, İstanbul’a kar yağar mı?

“İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu, Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki, megakentte kar yağışı ne zaman başlayacak?

 

Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki 7 gün boyunca Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de şiddetli rüzgar ve sağanak yağışlar etkili olurken rüzgar hızının kıyı kesimlerde saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu durumun özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

 

Doğu Anadolu’da dondurucu soğuk ve çığ riski

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları -15 ile -16 derecelere kadar düşmüş durumda. Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte çığ tehlikesi de en üst seviyeye çıkmış durumda. Uzmanlar, bölgede yoğun kar örtüsü nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

 

Soğuk hava dalgası batıya doğru ilerliyor

Haftanın ortasından itibaren soğuk hava dalgası iç ve batı kesimlere doğru yayılıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı Doğu Anadolu hattında etkisini artırırken, Cuma günüyle birlikte yağışlı sistem tüm yurda yayılıyor. İç Anadolu’da yağmurun karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, Karadeniz hattında fırtına ve kuvvetli yağışlar öne çıkıyor.

 

İstanbul’a kar yağışı hangi gün bekleniyor?

Meteorolojik modeller, İstanbul için kar ihtimalinin 2 Şubat Pazartesi günü belirginleştiğini gösteriyor. Kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte, özellikle megakentin yüksek kesimlerinden başlayarak kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışın zaman zaman lapa lapa kara dönüşebileceği tahmin ediliyor.

1
