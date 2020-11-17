İstanbul'a gelen Pompeo kuralları hiçe saydı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayan yurt dışı gezileri kapsamında dün gece Türkiye'ye geldi. Pompeo, Türkiye'de Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Bakan Pompeo'nun bu görüşmesi diplomatik teamüllere aykırı. Türkiye'de mevkidaşı veya başka bir devlet görevlisiyle görüşmeyen Mike Pompeo'nun sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından diplomatik teamüllere aykırı olarak değerlendiriliyor.

Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesinde tokalaşması da kameralara yansıdı. Tüm dünyada salgının tekrar arttığı bir dönemde iki ismin de sosyal mesafe ve tokalaşma kurallarına uymaması tepki çekti.