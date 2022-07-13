İstanbul’a fiilen kayyım atanmış gibi… Ekrem İmamoğlu kendini görevden aldı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü yaşanan sel felaketi sonrası gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ekrem İmamoğlu ise yine her felakette olduğu gibi yine İstanbul dışındaydı.

Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'deki tatil yapması Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında tartışıldı.

Yeniakit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, "Birkaç gün önce Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet gazetesinde bir sızlanışı vardı. ‘Beni görevden alabilirler’ diyordu. Yani sen zaten gönüllü olarak kendini görevden aldırmış gibisin. İstanbul’a fiilen kayyım atanmış gibi. Vali orada, İçişleri Bakanı orada, belediye başkanı Fethiye’de" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise "Haber peşinde olduğunu söyleyen Cumhuriyet ve Sözcü’de Ekrem İmamoğlu’nun tatiline ilişkin herhangi bir haber göremedik. Halk uyanıyor artık. Halkı aldatamazlar. Ekrem İmamoğlu yeni seçildiğinde ‘yoğun çalıştı’ dedik. 20 günlük başkanken tatile gitti. Hadi eyvallah dedik. Şimdi ne var? Üçüncü yıldasın. Altyapıyı soruyorsun. Şimdi çıkıp ‘25 yıldır yapılmayanı 3 yılda biz mi yapacağız’ diyor. Mazgalların hepsinde pislikler yuvalanmış. Tıkanmış. Şimdi sen onları temizlemezsen sel baskınları olacak. Bunun altyapıyla ilgisi yok. Sen üst yapıyı temizlemiyorsun. Ekrem Bey nerede? Tatilde. Fethiye’de tatil, Rize’de tatil, Trabzon’da tatil yapıyor" dedi.