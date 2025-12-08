  • İSTANBUL
Gündem İstanbul Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var
İstanbul Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 4 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beştelsiz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı.

Olayda Sedat E. yaşamını yitirirken, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

