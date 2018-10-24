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İstanbul Yeni Havalimanı reklam filmi yayında

İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) için ‘Zafer Anıtı’ temalı reklam filmi TV kanallarında ve dijital mecralarda yayınlanmaya başladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
İstanbul Yeni Havalimanı reklam filmi yayında

Açılışına bir hafta kala, İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) için ‘Zafer Anıtı’ temalı reklam filmi TV kanallarında ve dijital mecralarda yayına alındı. İYH’nin inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’nın açılış için hazırladığı reklam filminde renkli görüntülere yer veriliyor. Havalimanında çalışmak üzere gururla hazırlanan bir güvenlik görevlisi, bir hostes ve bir mühendisin heyecanıyla giriş yapan filmde “Biz beraber olunca, kimse sınır koyamaz bize, her zorluğu getiririz dize, engeller vız gelir bize, hayaller döner gerçeğe, ulaşırız büyük zaferlere” mısralarına yer veriliyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
  1. İstanbul Yeni Havalimanı (İYH)
  2. Zafer Anıtı

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