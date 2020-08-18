  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Yeliz ve Ahmet Şafak izleyiciyle buluştu
Aktüel

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Yeliz ve Ahmet Şafak izleyiciyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:59:32 -
"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Yeliz ve Ahmet Şafak izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Yeliz ve Ahmet Şafak müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

"Sel Suyu" isimli şarkısıyla sahneye çıkan Yeliz, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeliz'den sonra sahne alan ve "Yüreğinle Gel" isimli şarkısıyla konserine başlayan Ahmet Şafak da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şafak, "Yeditepe Konserleri'nde emeği geçen herkese ve Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rabbim milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın inşallah. Biz Türk milletiyiz, emsalsiz ve el ele veren birlik olan bir milletiz. Bütün dünyanın yaşadığı bu süreci yine el ele vererek başarıyla atlatacağız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!
Gündem

Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı