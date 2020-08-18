"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Yeliz ve Ahmet Şafak izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Yeliz ve Ahmet Şafak müzikseverlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.



Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.



"Sel Suyu" isimli şarkısıyla sahneye çıkan Yeliz, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yeliz'den sonra sahne alan ve "Yüreğinle Gel" isimli şarkısıyla konserine başlayan Ahmet Şafak da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şafak, "Yeditepe Konserleri'nde emeği geçen herkese ve Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rabbim milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın inşallah. Biz Türk milletiyiz, emsalsiz ve el ele veren birlik olan bir milletiz. Bütün dünyanın yaşadığı bu süreci yine el ele vererek başarıyla atlatacağız." diye konuştu.