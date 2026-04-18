İstanbul yarın hangi yollar kapalı 19 Nisan! Yollar neden kapalı?

İstanbul’da 19 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak, Özellikle Fatih ve Beyoğlu çevresinde trafiğe çıkacak vatandaşlar, yarın hangi yolların kapalı olacağını ve bu uygulamanın neden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da niye yollar kapalı?

İstanbul’da yarın yollar neden kapalı?

İstanbul’da yarın bazı yollar, 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. 21K ve 10K kategorilerinde toplam 19 bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon nedeniyle kentte özellikle Fatih ve Beyoğlu hattında trafik akışı değişecek.

19 Nisan Pazar günü İstanbul’da yollar saat kaçta kapanacak?

Maraton nedeniyle bazı yollar 19 Nisan Pazar günü saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Açıklanan bilgiye göre kapalı yollar, Balat tarafından başlamak üzere saat 11.05’ten itibaren kademeli olarak yeniden açılmaya başlanacak.

İstanbul yarın hangi yollar kapalı?

21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Çatladıkapı kapalı yollar

Ferruh Kayha Sokak

Galata Köprüsü kapalı yollar

Galata Köprüsü

Karaköy kapalı yollar

Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

Eminönü ve Unkapanı kapalı yollar

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Cibali ve Balat kapalı yollar

Abdülezelpaşa Caddesi

Cibali kapalı yollar

Atatürk Köprüsü

Balat ve Ayvansaray kapalı yollar

Ayvansaray Caddesi

Ayvansaray kapalı yollar listesi

Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

Balat kapalı yollar listesi

Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

Cibali bağlantı yolları da kapalı olacak

Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı bağlantısı

Unkapanı kapalı yollar listesi

Yavuz Sinan Camii Sokak

Küçükpazar kapalı yollar listesi

Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

Eminönü kapalı yollar listesi

Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak

Sirkeci kapalı yollar listesi

Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi

Sarayburnu kapalı yollar

Gülhane Parkı Sahil Girişi

Cankurtaran kapalı yollar

Ahırkapı Caddesi

Ahırkapı kapalı noktalar

Kalyon Otel Restorant

Kumkapı kapalı yollar listesi

Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli U Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

Yenikapı kapalı yollar listesi

Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi