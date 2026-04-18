İstanbul yarın hangi yollar kapalı 19 Nisan! Yollar neden kapalı?
İstanbul’da pazar günü trafiğe çıkacak sürücüler şimdiden sabah saatlerinden itibaren hangi yolların kapalı olacağını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu İstanbul’da yollar neden kapalı?
İstanbul’da 19 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak, Özellikle Fatih ve Beyoğlu çevresinde trafiğe çıkacak vatandaşlar, yarın hangi yolların kapalı olacağını ve bu uygulamanın neden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da niye yollar kapalı?
İstanbul’da yarın yollar neden kapalı?
İstanbul’da yarın bazı yollar, 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. 21K ve 10K kategorilerinde toplam 19 bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon nedeniyle kentte özellikle Fatih ve Beyoğlu hattında trafik akışı değişecek.
19 Nisan Pazar günü İstanbul’da yollar saat kaçta kapanacak?
Maraton nedeniyle bazı yollar 19 Nisan Pazar günü saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Açıklanan bilgiye göre kapalı yollar, Balat tarafından başlamak üzere saat 11.05’ten itibaren kademeli olarak yeniden açılmaya başlanacak.
İstanbul yarın hangi yollar kapalı?
21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
Çatladıkapı kapalı yollar
Ferruh Kayha Sokak
Galata Köprüsü kapalı yollar
Galata Köprüsü
Karaköy kapalı yollar
Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
Eminönü ve Unkapanı kapalı yollar
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Cibali ve Balat kapalı yollar
Abdülezelpaşa Caddesi
Cibali kapalı yollar
Atatürk Köprüsü
Balat ve Ayvansaray kapalı yollar
Ayvansaray Caddesi
Ayvansaray kapalı yollar listesi
Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
Balat kapalı yollar listesi
Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
Cibali bağlantı yolları da kapalı olacak
Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı bağlantısı
Unkapanı kapalı yollar listesi
Yavuz Sinan Camii Sokak
Küçükpazar kapalı yollar listesi
Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
Eminönü kapalı yollar listesi
Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak
Sirkeci kapalı yollar listesi
Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi
Sarayburnu kapalı yollar
Gülhane Parkı Sahil Girişi
Cankurtaran kapalı yollar
Ahırkapı Caddesi
Ahırkapı kapalı noktalar
Kalyon Otel Restorant
Kumkapı kapalı yollar listesi
Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli U Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
Yenikapı kapalı yollar listesi
Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi