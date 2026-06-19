İstanbul ve Tekirdağ’da zehir baskınları: 134 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce, İstanbul ve Tekirdağ’da bir depoda uyuşturucu ihbarı olduğuna ilişkin çalışmalar yapıldı. Çalışmaların devamında tespit edilen depo ve bu depo ile bağlantılı olduğu belirtilen bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 134 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili V.K. ve M.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.