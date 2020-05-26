İstanbul Valisinden anlamlı bayram mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiği bu günlerde anlamlı bir bayram mesajı paylaştı. İstanbul’un havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Bu bayram, İstanbul’u pencereden seyrettik. Sabrınız için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiği bu günlerde anlamlı bir bayram mesajı paylaştı. İstanbul’un havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Yerlikaya, videonun üzerine şu notu düştü:

"Değerli hemşehrilerim, bu bayram İstanbul’u pencereden seyrettik. Sabrınız için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Aynı bayrağı tutan ellerimiz yine buluşacak; yine sımsıkı sarılacağız birbirimize..."