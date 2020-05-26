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Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı:

"Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım"

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:58:11 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı.

Yerlikaya, Twitter hesabından "#AdnanMenderes", "#27Mayıs", "#1960Darbesi", "#Yassıada" etiketlerini kullandığı videolu paylaşımda, "Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım." ifadelerini kullandı.

Videoda, 27 Mayıs darbesi ile 15 Temmuz darbe girişime ilişkin görüntülere yer verildi.


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