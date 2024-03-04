İstanbul valisi Davut Gül’den Güvenlik açıklaması! Yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, “2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, “2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı" dedi.
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