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Gündem İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 10:55:00 -
İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İstanbul'da alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak.' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak.

* Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek.

* Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyatla ilgili arkadaşlarımız tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecekler.
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Yorumlar

Okur

Şehitlerimiz var bence tüm ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklanmalı. Sokaklarda sarhoş görmek istemiyoruz.
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