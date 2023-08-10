İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi'de

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün Sultangazi’de bir dizi ziyaretlerde bulunarak muhtarlarla bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suna Üstüner, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı. Sultangazi’nin 15 mahalle muhtarına söz veren Vali Gül, özellikle eğitim, ulaşım, emniyet, taş ocakları ve orman yangınlarıyla ilgili sorunları not aldı. Taş ocaklarıyla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bir toplantı organize etmesi talimatını veren Vali Gül, konuyu ilgilileri ile detaylı olarak değerlendireceklerini ifade etti. Vali Gül, burada muhtarlara kendi özel telefonunu vererek 7/24 kendisine ulaşılabileceğini de söyledi.

“Sultangazi’de genç nüfus çok fazla ve hızlı büyüyor”

Vali Gül, burada yaptığı konuşmasında “Eğitim alanında Sultangazi’yle ilgili isteğimiz, tekli eğitime geçmek istiyoruz. Ancak Sultangazi’de genç nüfus çok fazla ve hızlı büyüyor. Çok fazla genç nüfus olması nedeniyle kısa sürede bu sorun çözülemedi. Orta vadede hem derslik başına düşen öğrenci sayısının makul düzeye düşürülmesi, hem de tekli eğitime geçmeyle ilgili yapılabilecekleri planlamaya çalışıyoruz.” dedi.

“Sultangazi’yi de değerlendireceğiz"

Emniyetle ilgili sorunlara da değinen Vali Gül, “İstanbul’a yeni polis atamaları yapıldığında Sultangazi’yi de değerlendireceğiz. Eksik güvenlik kameralarıyla ilgili finansmanı Valilik olarak sağlayarak çözüme kavuşturacağız. A’dan Z’ye sorunları çözeceğiz. Sultangazi’de bir önceki seneye göre suç oranlarında ciddi anlamda bir düşüş var. Bu durum, ilçemiz açısından önemli bir gelişme. Son zamanlarda artan orman yangınlarıyla ilgili konuları takip ediyoruz” diye konuştu.

İBB’nin yetki alanındaki konularla ilgili de konuşan Vali Gül, “Ulaşım hatları, kanalizasyon, mezarlık gibi İBB’yi ilgilendiren konularla yazılı ve sözlü bildirim yaparak çalışmaları takip edeceğiz. Çalışmalarımıza destek veren Sultangazi Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sultangazi huzura erdi, hayat güzelleşti”

Konuşmasına Atlı Polis Birlikleri ve Şehir Ormanlarındaki Kalekol yapımındaki destekleri için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ederek başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçedeki göçmenlerle ilgili sorunların azaldığını söyledi. Güvenlik kamerası ihtiyacına da değinen Aktaş, asayiş olaylarında yüzde 90’ın üzerinde aydınlatma oranı bulunduğunu söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Aktaş, orman yangınları konusunda Çevik Kuvvet’in önemli bir katkısı bulunduğunu belirtti.

"Sultangazi’yi daha iyi bir hale getirmek için çalışıyoruz”

Başkan Dursun da yaptığı konuşmada, “Sultangazi’yi el birliğiyle daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Elbette bazı problemlerimiz var. Bu çerçevede özellikle okul yapılabilecek bölgelerde imar problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Mevcut okulların inşaatının hızlanması, yapımı bekleyen okulların inşaatına hızla bir şekilde başlanması gerekiyor. Örneğin, Esentepe’de mülkiyet sorununu çözdüğümüz lisenin inşaatı için ihaleye çıkılıp kazma vurulmasının önünde bir engel bulunmuyor. Sultangazi’nin genelinde imar sorunu bulunan okul arazileriyle ilgili kamulaştırma sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

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Yaklaşık 5 senedir güvenlik meselesinde ciddi adımlar atıldığını kaydeden Başkan Dursun, “Emniyet konusundaki bu titiz yaklaşımın devam etmesini bekliyoruz. Orman yangınları konusu da emniyet tedbirleriyle inşallah ortadan kalkacaktır.” diye konuştu. İBB’nin yetki alanına giren sorunları da takip ettiklerini belirten Başkan Dursun, “Olabildiğince Büyükşehir ile ilişkilerimizi iyi tutarak, onlar üzerinden bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Şehrin yaklaşık 5 milyon metrekaresinde mülkiyet hakkı olduğunu iddia eden, İstanbul’un en önemli kadastro davalarından biri olan Paşa Torunları davası Yargıtay aşamasından geçerek Hazine Bakanlığı lehine sonuçlandı, bu sorun yüzde 90 oranında çözüldü. 2-3 yıldır ilçemizde ortadan kaldırdığımız taş ocaklarındaki toz sorunu maalesef yeniden gündeme girdi. Ancak taş ocaklarından bu sorunun kısa süre içerisinde gündemimizden çıkması için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Vali Gül, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu

Belediye Başkanı Dursun’un makamında ağırladığı Vali Gül ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede bazı ziyaretlerde bulundu. Hükümet Konağı’ndan başlayan ziyaretler çerçevesinde Esentepe’de inşaatı devam eden Sultangazi İlkokulu ve Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gül, Başkan Dursun ve beraberindekiler daha sonra Sanat Sokağı’ndaki Bilim Firar’da etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Cebeci’de esnaf ziyareti yapan Vali Gül ve Başkan Dursun, son olarak Şehit Kemal Özevin’in ailesini evinde ziyaret etti.



