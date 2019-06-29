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İstanbul Valiliğinden Heybeliada açıklaması!

İstanbul Valiliği, Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:45
İstanbul Valiliğinden Heybeliada açıklaması!

İstanbul Valiliği, Heybeliada'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. 

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15:00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:45
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