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Gündem İstanbul Valiliği'nden "hastaneye saldırı" açıklaması geldi!
Gündem

İstanbul Valiliği'nden "hastaneye saldırı" açıklaması geldi!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 10:40:25 - 2024-08-31 10:40:25

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandığını, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılana açıklamada, "31.08.2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna’da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İnsanoğlunun intikam güdüsü o kadar hat safhaya ulaşmış ki, bir gün kendinin de muhtaç olabileceği hastanenin acil servisine silahlı saldırıda bulunma cüretini kendilerinde bulan bu katil ruhlu kişiler derhal bulunup, aleme ibret ağır cezalara çarptırılması gerekir
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